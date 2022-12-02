Песков назвал дипломатические средства предпочтительными для достижения целей спецоперации

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Для достижения целей специальной военной операции на Украине наиболее предпочтительны мирные дипломатические средства. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 2 декабря 2022 года.

"Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов - это мирными дипломатическими средствами", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов выразил мнение, что Стремление Соединенных Штатов к переговорам с Россией не означает прекращения конфликта на Украине, Вашингтон готов начать торг на своих условиях.