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НовостиПолитика2 декабря 2022 9:46

Песков заявил, что Путин открыт для переговоров с США

При этом попытки переговоров РФ с НАТО были безуспешными, отметил представитель Кремля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин открыт к переговорам с США, но попытки диалога с Вашингтоном, НАТО и ОБСЕ заканчивались безуспешно, заявил сегодня, 2 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Российской Федерации всегда был… и остается открытым для переговоров для обеспечения наших интересов", - сказал Песков представителям СМИ.

Он также напомнил, что именно российский лидер еще до начала спецоперации попытался инициировать переговоры и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ. Но взаимности данная инициатива не получила, добавил представитель Кремля.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США остаются в контакте с Россией, есть важные темы, по которым страны должны вести диалог. При этом он отметил, что Штаты пока "не видели движения России в эту сторону".