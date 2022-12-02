Командующий армией Литвы заявил о смене уровня военного присутствия США в стране Фото: REUTERS

Ротационные подразделения США, размещенные в Литве, меняют уровень военного присутствия со сдерживания на боевой, об этом в эфире национального радио LRT заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», - заявил генерал.

По словам Рупшиса, перестройка продиктована изменением ситуации в сфере безопасности. Он сообщил, что она с учетом оценки военных угроз, оценки вероятного противника является реакцией на ситуацию».

При этом командующий отметил, что «средства сдерживания демонстрировали, что американское присутствие тактически может видоизмениться, что сейчас и сделано».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Литвы Науседа сообщал о переговорах с Германией и США об увеличении зарубежного военного контингента в стране. Он отмечал, что ожидается увеличение численности военных США на ротационной основе.

Кроме того, в Литве построят учебный центр НАТО к середине 2024 года, стоимость которого оценивается примерно в 7 миллионов евро.