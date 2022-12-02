В Киргизии прервали работу платежной системы "Мир" из-за опасения попасть под санкции США Фото: REUTERS

Ряд банков Киргизии отказался от обслуживания российской платежной системы "Мир" ввиду опасений из-за санкций со стороны финансовых структур США. Об этом заявил замглавы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков в ходе выступления в парламенте республики.

"Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей", - пояснил он, что является основанием отказаться от российской платежной системы "Мир".

По словам Куленбекова, Национальный банк Киргизии не оказывает никакого давления на решение коммерческих банков относительно платежной системы России.

"Решения о приостановлении обслуживания российских карт принималось банками самостоятельно с учетом существующих рисков", - уточнил Куленбеков.

Всего в Киргизии работают чуть более двух десятков банков, 10 из которых отказались от проведения операций с картами "Мир".

Напомним, не так давно спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал срочно переименовать районы Бишкека с советскими названиями на киргизский язык. На данный момент Бишкек разделен на четыре района, которые именуются еще со времен СССР, как Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.