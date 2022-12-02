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НовостиВ мире2 декабря 2022 10:10

Песков сообщил о потенциальной возможности проведения встречи Эрдогана и Асада

Россия готова посредничать в организации переговоров Турции и Сирии
Сергей ГАПЧУК
Песков сообщил о потенциальной возможности проведения встречи Эрдогана и Асада

Песков сообщил о потенциальной возможности проведения встречи Эрдогана и Асада

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказать посредничество в проведении переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада.

«Потенциальная возможность организации встречи Эрдогана и Асада при посредничестве России есть», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что «это в интересах стабилизации».

При этом Дмитрий Песков отметил, что «конкретики по возможной встрече нет».

Как сообщал сайт KP.RU, 20 ноября 2022 года Турция начала операцию «Коготь-меч». Удары самолетов и артиллерии наносились по северным районам Сирии, в которых расположены базы запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Кроме того, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена просить разрешения на проведение антитеррористических операций.