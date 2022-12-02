Песков заявил об отстаивании «Газпромом» интересов в случае новых исков о «недопоставках» газа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Газпром" всеми доступными средствами, прежде всего юридическими, будет отстаивать интересы в случае новых исков о "недопоставках" газа, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", - заявил Песков.

Как сообщал сайт KP.RU, германский концерн Uniper подала иск против российской компании "Газпром экспорт" в международном арбитражном суде, компания требует возмещения убытков из-за якобы не поставленных "Газпром экспортом" объемов газа с июня 2022 года.

В "Газпром экспорт" в ответ заявили, что изучают полученное исковое заявление и будут защищать свои интересы в рамках правового поля. Компания не признала нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков.