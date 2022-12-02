Евродепутат осудила решение ЕС признать Россию «спонсором терроризма» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли выступила с осуждением решения о признании России «спонсором терроризма», об этом она сообщила в опубликованном видео в соцсетях.

Депутат заявила, что отказалась голосовать за решение Европарламента и сравнила поведение западных государств в украинском кризисе с вторжением сил Североатлантического альянса в Ливию.

«Мы хорошо помним интервенцию НАТО в Ливию под предлогом защиты свободы, демократии и прав человека, и вот сейчас НАТО разыгрывает свой прокси-конфликт на Украине, во имя — да, вы правильно подумали — свободы, демократии и прав человека. Потому что вот что происходит после вмешательства НАТО в дела вашей страны под этим предлогом? Террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод», — подчеркнула Дейли.

Она обвинила страны антироссийской коалиции в лицемерном отношении к собственным постулатам о равенстве и верховенстве закона.

Как сообщал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года Европарламент большинством голосов депутатов принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за специальной военной операции на Украине.

Как отметили в китайском издании Global Times, Европейский парламент своей резолюцией назвал Россию «государством-спонсором терроризма» только из-за жажды власти и влияния и Европа заплатит за это деньгами и независимостью. Данное решение носит символический характер.