В ОНК Мордовии сообщили, что осужденный за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан находится на плановом лечении, сообщил РИА Новости глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Алексей Тюркин.

"Уилан проходит плановое лечение", - уточнил агентству Тюркин. При этом он не рассказал о диагнозе осужденного.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что 48-летний Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима. При этом российская прокуратура настаивала на том, чтобы бывший морской пехотинец был осужден на 18 лет за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России. Американского шпиона арестовали еще в 2018 году, когда он получил флеш-карту из рук российского контрразведчика.

Также ранее сообщалось, почему американский шпион ходил по российской столице с компасом.