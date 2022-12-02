Власти начнут эвакуацию маломобильных жителей Каховки 3 декабря 2022 года

В Каховке объявили эвакуацию маломобильных граждан Фото: REUTERS

Эвакуация маломобильных жителей из города Каховка в Херсонской области, который находится в зоне обстрелов украинской артиллерии, начнется 3 декабря 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Каховского муниципального образования.

"В субботу, 3 декабря, начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района", - говорится в посте.

Местные власти подчеркнули, что в пансионате созданы все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там тепло, людям обеспечат питание и медицинскую помощь.

Как ранее писал сайт KP.RU, администрация Каховского района Херсонской области обратилась к местным жителям с призывом немедленно эвакуироваться еще 21 ноября 2022 года. Представители администрации уточнили, что организованная эвакуация осуществляется с использованием автотранспорта.

За день до этого вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила "добровольную эвакуацию" жителей подконтрольных Киеву районов Херсонской области. По ее словам, каждый по желанию может уехать в "более безопасные" регионы, Киев в свою очередь обеспечит их доставку, проживание и медицинское обеспечение.