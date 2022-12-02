В чешском Брно эвакуировали консульство Украины из-за подозрительной посылки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Чехии в городе Брно были экстренно эвакуированы сотрудники консульствам Украины из-за получения подозрительной посылки, об этом журналистам сообщил представитель полиции Давид Халоупка.

«Речь идет о подозрительном предмете, на месте идет выяснение, что бы это могло быть. Из здания консульства эвакуированы 6 его сотрудников. Также эвакуирован ряд соседних зданий, включая детский сад», - заявил сотрудник полиции.

По его данным, найденный в консульстве предмет напоминает те посылки, которые ранее были обнаружены в Испании.

Как сообщал сайт KP.RU, 1 декабря 2022 года подозрительную посылку обнаружили в посольстве США в Мадриде.

В этот же день службой Департамента безопасности при Президиуме правительства Испания было перехвачено письмо с «пиротехническим веществом» для премьер-министра Педро Санчеса.

Кроме того, ранее подозрительные посылки направлялись в посольство Украины в Мадриде, министерство обороны королевства, авиабазу Торрехон-де-Ардос и оружейную компанию Instalaza.