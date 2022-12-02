Новак назвал "театром абсурда" действия Польши на нефтегазовом рынке

Александр Новак. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Действия Польши на нефтегазовом рынке являются "театром абсурда". Такое заявление сделал заместитель председателя правительства Росси Александр Новак, комментируя сообщения журналистов о заявке компании Orlen на поставку 3 млн тонн российской нефти.

"Театр абсурда - то, чем они занимаются", - подчеркнул Новак, не подтвердив и не опровергнув сообщения средств массовой информации.

По словам вице-премьера, информацию о заявке на поставки по трубопроводу "Дружба" в 2023 году он сам узнал из прессы.

Как ранее писал сайт KP.RU, газета "Коммерсант" сообщила, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Orlen в Польше подала заявку в "Транснефть" на поставки 3 млн тонн российского "черного золота" в год по долгосрочным контрактам через трубопровод "Дружба" в 2023 году, вопреки санкционному режиму против России и планам отказаться от закупок.

Собеседник издания отметил, что организация поставок идет в штатном режиме, несмотря на то, что с 5 декабря 2022 года вступает в силу эмбарго, которое ввели ЕС на российскую нефть.