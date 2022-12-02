Посольства Украины получают кровавые посылки с глазами животных

В МИД Украины сообщили, что посольства в шести странах получили "окровавленные посылки" с глазами животных Фото: REUTERS

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посольства в шести странах Европы получили "окровавленные посылки", где находились глаза животных. Об этом он написал в соцсетях.

"После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом", - написал Николенко на своей странице в соцсети.

В МИД Украины сообщили, что посольства в шести странах получили "окровавленные посылки" с глазами животных Фото: REUTERS

Дипломат заявил, что МИД изучает характер и смысл послания, а также подчеркнул, что проведет расследование провокаций.

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что с учетом всех этих событий "есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания". Он подразумевал повторяющиеся акты вандализма и угроз в отношении сотрудников диппредставительств в разных странах, в том числе и бомбу, которую передали в посольство Мадрида.

Сегодня, 2 декабря 2022 года, стало известно, что в Чехии в городе Брно были экстренно эвакуированы сотрудники консульствам Украины из-за получения подозрительной посылки.