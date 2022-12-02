В России разочарованы методами работы председателя ОБСЕ Польши Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в России разочарованы стилем и методами работы председателя ОБСЕ Польши, а также, что Варшава не победила внутренние комплексы.

«Россия крайне разочарована стилем и методами работы Польши в качестве председателя ОБСЕ, Варшава не смогла победить внутренние комплексы», - сообщил Александр Лукашевич.

Кроме того, он призвал ОБСЕ «отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам «к Востоку от Вены».

Как сообщал сайт KP.RU, представитель польского МИД Лукаш Ясина заявлял, что власти Польши запретили делегации из России вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, который проходит в польской Лодзи 1-2 декабря 2022 года.

1 декабря 2022 года Лавров на пресс-конференции сообщил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием, а «действующий председатель – Польша – весь год «выкапывала могилу» для организации».