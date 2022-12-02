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НовостиПолитика2 декабря 2022 12:53

Оппозиция Польши сорвала голосование по резолюции о признании России «спонсором терроризма»

Правящая партия хотела добавить к тексту резолюции поправку, в которой Россия обвиняется в крушении самолета Ту-154М под Смоленском
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Оппозиция Польши сорвала голосование по резолюции о признании России «спонсором терроризма»

Оппозиция Польши сорвала голосование по резолюции о признании России «спонсором терроризма»

Фото: pixabay.com

Голосование в Сейме Польши о признании России «страной-спонсором терроризма» провалилось из-за протеста оппозиции, сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

«Оппозиция вынула свои карты, что привело к обструкции голосования, то есть формальному непринятию поправки. Это сделало невозможным дальнейшее голосование по резолюции», – сказал он в эфире телеканала Polsat.

В последний момент правящая партия Польши «Право и справедливость» хотела добавить к тексту резолюции поправку, в которой Россия обвиняется в крушении самолета Ту-154М под Смоленском, произошедшем 10 апреля 2010 года. Тогда в катастрофе погиб Лех Качиньский, бывший тогда президентом Польши. Из-за попытки добавить эту поправку в Сейме во время голосования возник конфликт.

Как писал сайт KP.RU, в октябре этого года в Польше приняли резолюцию о признании властей России «террористическим режимом».