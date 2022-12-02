В МИД Грузии вызвали посла Чехии из-за слов о чешском экспорте в Россию в обход санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Грузии был вызван посол Чехии Петр Микиска из-за его заявления об экспорте чешской продукции, поставляемой в республику, в Россию в обход санкций, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Министерство иностранных дел Грузии был вызван посол Чешской Республики Петр Микиска. Причиной этому стало его заявление, распространенное в СМИ, в котором он говорил о том, что часть продукции, которая поступает из Чехии в Грузию, идет в Россию в обход санкций», - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что замглавы МИД Хвтисиашвили «потребовал... детальное разъяснение, на чем основывалось заявление Петра Микиски, которое не соответствует действительности и вредит как отношениям двух стран, так и репутации Грузии».

В ответ посол Микиска заявил, что «произошла неверная интерпретация его слов» и распространились «в вырванной из контекста форме».

Как сообщал сайт KP.RU, 25 февраля 2022 года премьер-министр Грузии заявил, что его страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Центробанк Грузии сообщил, что готов оказать помощь местному отделению ВТБ при возникновении проблем с ликвидностью из-за введенных Западом ограничительных мер.

27 ноября 2022 года представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что в ЕС допускают снятие санкций с Россельхозбанка и переподключение его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки.