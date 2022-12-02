Спрос россиян на золото вырос десятикратно в 2022 году Фото: Shutterstock

Спрос россиян на покупку золота вырос в 10 раз после принятых стимулирующих мер в 2022-м году. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе ежегодного совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями - заместителями глав федеральных органов исполнительной власти.

"У нас реализация золота населению выросла в 10 раз с момента принятия тех мер… Конечно, золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов лежит по банкам… ", - сказал Моисеев.

Напомним, 9 марта президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость операции по продаже банками драгметаллов в слитках физлицам с изъятием из хранилищ банков.

Ранее эксперт объяснил причины высокого спроса на золото среди россиян. Отмечалось, что спрос на золотые слитки и монеты в России в первом полугодии 2022 года составил 12 тонн: 6,5 тонн в первом квартале и 5,5 тонн – во втором, такие оценки приводит Всемирный совет по золоту (World Gold Council WGC).