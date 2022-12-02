La Sexta: полиция Испании не обнаружила признаков причастности России к посылке со взрывчаткой

На четырех из шести посылок подписи совпадают, "что может указывать на то, что они принадлежат одному и тому же автору Фото: REUTERS

Полиция Испании не обнаружила на данный момент признаков того, что за отправкой посылок со взрывчаткой в посольства Украины стоят российские спецслужбы или какая-либо организованная группа. Об этом сообщил телеканал La Sexta.

На четырех из шести посылок подписи совпадают, "что может указывать на то, что они принадлежат одному и тому же автору, но все сценарии возможны, и ни одна гипотеза не исключена", - заявляют СМИ. Правоохранительные органы продолжают устанавливать связь между инцидентами.

Конверты были разосланы в оружейную компанию Instalaza, Минобороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос, помимо посольства Украины. 24 ноября 2022 года испанская полиция перехватила конверт, вероятно, с "пиротехническим веществом", адресованный премьеру Испании Педро Санчесу. Шестую посылку нашли в посольстве США.

Тем временем представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посольства Украины в шести странах Европы получили "окровавленные посылки", где находились глаза животных. Об этом он написал в соцсетях.

"После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом", - написал Николенко на своей странице в соцсети.