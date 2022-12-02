В Сармановском районе Татарстана произошел большой разлив нефтепродуктов

В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

2 декабря стало известно, что в Сармановском районе Татарстана, около деревни Кульметьево, произошел разлив нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения составила порядка 288 квадратных метров. Местные правоохранители оперативно сообщили о произошедшем в министерство экологии Татарстана.

Прибывшие на место специалисты ведомства взяли пробы почвы. По результатам последующего исследования станет понятно, какие именно нефтепродукты оказались на земле, и как они могут повлиять на окружающую среду. Ответы на эти вопросы должны быть даны в течение десяти дней.

Пока же ясно одно – в Сармановском районе случилось нарушение природоохранного законодательства, а потому в произошедшем сейчас разбираются и полицейские. Они уже проводят необходимые мероприятия, которые помогут установить все подробности разлива нефтепродуктов, а также найти и наказать виновных, сообщает Inkazan.