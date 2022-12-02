В МИД России возмутились заявлением Франции о создании "трибунала" по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия возмущена заявлением МИД Франции о создании "специального трибунала по преступлениям агрессии России", он у него не будет ничего общего с правосудием, заявили в российском МИДе.

Ранее во французском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Париж начал работу с партнерами из Украины и ЕС по созданию специального трибунала для расследования действий РФ на Украине.

"Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции по поводу планов создания некоего "специального трибунала по преступлениям агрессии России"... решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, в сущности не имеющей ничего общего с правосудием", - отмечается в сообщении российского ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее в МИД России возмутились отсутствием реакции властей ФРГ на акты вандализма возле посольства в Берлине. Представитель МИД Захарова призвала ФРГ “реально” исполнять свои обязанности по Венской конвенции 1961 года.