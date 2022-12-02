Губернатор Василий Орлов наградил лучших аграриев Амурской области, собравших рекордный урожай

Губернатор Василий Орлов поздравил аграриев региона с днем работника сельского хозяйства. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

Глава Амурской области Василий Орлов 2 декабря вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства. Губернатор отметил, что в этом году аграрии собрали рекордный урожай и продемонстрировали успехи по многим направлениям. В Приамурье выросло производство сои, картофеля и овощей, успешно развивается животноводство.

«Этот год был удачным для амурского сельского хозяйства. По всем направлениям видим рост. Есть рекордные показатели. Дает результаты последовательная работа, которую мы начали несколько лет назад. Стимулируем увеличение посевных площадей, удобрение почвы, закупаем качественные семена, обновляем машинотракторный парк. В этом году поставили новый рекорд по валовому сбору сои. Собрано свыше 1600 тысяч тонн - это 25% от общероссийского объема производства», - рассказал Василий Орлов.

Губернатор напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу перерабатывать в регионе до 70% сои. Сейчас предприятия Приамурья перерабатывают до 450 тысяч тонн в год. Областные власти ведут переговоры с крупным инвестором о строительстве еще одного завода, который сможет перерабатывать еще 500 тонн сои в год.

«Чем глубже мы будем перерабатывать сою здесь, тем больше налогов и рабочих мест будет в регионе. И мы не будем зависимы от рынка иностранных государств», - подчеркнул Василий Орлов.

Губернатор также поблагодарил производителей, строящих животноводческие комплексы. В этом году в эксплуатацию запустили два новых комплекса, еще два – строятся. Три новых проекта будут реализованы в ближайшие годы.