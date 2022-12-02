Украина попросила усилить безопасность посольств в Европе после инцидентов с угрозами и взрывом

Представитель МИД Украины Николенко обратился к лидерам стран Европы после инцидента с шестью "окровавленными конвертами" Фото: REUTERS

МИД Украины призвал власти стран Европы усилить безопасность дипмиссий Украины после инцидентов с "кровавыми конвертами", взрывчаткой и иными угрозами. Об этом написал в своем Facebook, запрещенном в РФ и принадлежащем признанной в России экстремистской корпорации Meta, представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений", - заявил он.

Напомним, сегодня, 2 декабря 2022 года стало известно, что шесть украинских посольств получили "окровавленные посылки" с глазами животных. В посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты, уточнил Николенко.

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что с учетом всех этих событий "есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания"