В США заявили, что Украину «продают по частям» Фото: REUTERS

План президента Украины Владимира Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины означает «продажу страны по частям с молотка», об этом заявила в своей статье обозреватель Оливия Мюррей American Thinker.

В статье сообщается о встрече Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком, о которой говорилось в сентябре в газете The New York Times.

Автор статьи написала, что встреча была посвящена обсуждению того, «как можно привлечь инвестиции в разрушенную конфликтом экономику страны».

Она пояснила в публикации о «программе шефства» Зеленского, по которой разные государства и предприятия смогут инвестировать в развитие отдельных регионов, городов, отраслей экономики и предприятий в стране.

Автор приходит к выводу, что «Зеленский, создает «патронажную» систему, которая позволит продавать с аукциона украинские территории тем, кто заплатит самую высокую цену».

Кроме того, Мюррей высказала предположение, что полученные Украиной инвестиции разворуют, а принцип патронажа, предполагающий прозрачность и контроль за расходованием средств, не будет работать из-за коррупции в стране.

Как сообщал сайт KP.RU, в статье The New York Times старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон предупреждал о серьезной угрозе для Украины в случае краха ее экономики.

Согласно прогнозам Всемирного банка в 2022 году ВВП Украины сократится на 35%.

Кроме того, отмечено, что Украине нужен постоянный приток огромных сумм помощи, но это может оказаться под угрозой из-за сложностей в экономике Запада.