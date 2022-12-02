В Кузбассе расширили список участников СВО, имеющих право на региональную выплату в 200 тысяч

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева расширили круг участников спецоперации, имеющих право на региональную выплату в 200 тысяч рублей и освобождение от транспортного налога на 2021 и 2022 годы. Эти льготы получат все военнослужащие и добровольцы, заключившие контракт на участие в СВО после 24 февраля. Ранее таким правом пользовались мобилизованные, заключившие контракты после 16 сентября.

«Наш гражданский и человеческий долг - поддержать материально семьи всех участников спецоперации из Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Теперь все кузбассовцы, которые с 24 февраля 2022 года заключили контракт на участие в специальной военной операции, получат выплаты наравне с мобилизованными».

По решению губернатора воспользоваться этими мерами поддержки смогут и жители Кузбасса, заключившие контракты в других регионах России. Такое право им предоставляется в том случае, если они не получили аналогичные выплаты от других субъектов РФ.