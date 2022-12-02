МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений ВСУ Фото: пресс-служба МИД России

Власти Франции замалчивают военные преступления Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу Парижа по созданию «специального трибунала по преступлениям агрессии России».

«Требуем, чтобы французские дипломаты, столь внимательно относящиеся к проблематике защиты прав человека, не делили людей на «правильных» и «неправильных». Из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний украинских националистов, а также посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий», – написала она в Telegram.

Как отметила дипломат, Москва не в первый сталкивается с лицемерием Запада при обсуждении гуманитарных последствий боевых действий. Захарова напомнила о бомбардировках США и НАТО в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Представитель МИД заявила, что попытка западных стран быстро создать квазисудебный механизм является примером практики двойных стандартов и беспрецедентен по своему правовому нигилизму.

Как писал сайт KP.RU, ранее в МИД Франции анонсировали начало работы по созданию «трибунала против России» из-за Украины.