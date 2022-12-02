Что побуждает к ночным перекусам, объяснила врач Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клинический психолог Евгения Баринова рассказала о ночных перекусах и том, что побуждает человека съесть вкусненького вечером.

По ее словам, ночные перекусы способны привести к тяжелой пищевой зависимости, ведь такие походы к холодильнику могут быть связаны с депрессией и нервным перенапряжением. Об этом пишет Газета.Ru.

- Накопление жира - защита организма от негативным факторов. Чаще всего ночными гостями холодильника становятся люди, которые пребывают в состоянии стресса, испытывают неуверенность или находится в депрессии, - уточнила психолог.

Бывают случаи, когда желании поесть ночью может оказаться установкой из детства: ребенку дают конфетку, чтобы он не плакал. Но и это тоже связано с тем, что человек пытается "заесть" свой стресс или потребность в любви и защите, объяснила Баринова. А в некоторых случаях человек просто хочет воды и путает голод с жаждой.

Ранее "Известия" писали, что плотные перекусы незадолго до сна повышают риски диабета, расстройств пищевого поведения и сердечно-сосудистых заболеваний. О вреде переедания на ночь также говорит и то, что ночью снижена активность ферментов слюны и желудочного сока. В результате это может препятствовать нормальному перевариванию.

Также "Пятый канал" сообщал проблемы с лишним весом могут возникнуть из-за несоблюдения калорийной нормы. Так, например, человек сам мог и не заметить переедание, но жировые отложения будут заметны на его теле.