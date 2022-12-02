Дмитрий Медведев назвал киевские власти «сатанистами» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал киевские власти «сатанистами», добравшимися до канонической УПЦ, на Украине ее преследование происходило и раньше.

«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан», - написал Медведев.

Он отметил, что преследование канонической православной церкви Украины начались намного раньше, «когда некий Порошенко пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания»

Медведев с горечью подчеркивает в сообщении, что «малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло».

Он призывает весь христианский мир относиться к сегодняшней киевской власти, как ставшим «врагами Христа и православной веры».

Как сообщал сайт KP.RU, Зеленский поручил СНБО внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Помимо этого, СНБО Украины принято несколько решений о мерах против Украинской православной церкви.

Кроме того, неоднократно сотрудниками спецслужб Украины проводились обыски в православных церквях в различных областях страны. Во Львовской области местные власти запретили в регионе деятельность канонической Украинской православной церкви.