В России раскритиковали постпреда Украины при ООН Кислицу Фото: REUTERS

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица был крайне неконтактным человеком. Причем таким он был даже до начала спецоперации.

Полянский обратил внимание, что российское представительство никак не взаимодействовало Кислицей с момента, как тот приехал в Нью-Йорк. Об этом пишет Lenta.ru.

Дипломат также назвал украинского коллегу далеко "не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН", который, к тому же, "неконструктивно настроен".

- Он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет, - объяснил российский дипломат.

Ранее RT сообщал про то, как Полянский прокомментировал непристойный жест главы украинской миссии Сергея Кислицы. Все началось с того, что украинский представитель опубликовал в Twitter пост с фото. На снимке он в футболке с нецензурной бранью в адрес российских властей делает неприличный жест рукой. Позже Полянский с иронией написал: "Встречайте видного украинского дипломата,... постпреда Украины при ООН".