«Идет зондирование»: О чем на самом деле говорили Путин и Шольц

Политолог Баширов предположил, о чем Путин и Шольц могли говорить целый час Фото: пресс-служба Кремля

Страны Запада пытаются «прощупать» планы российской стороны относительно конфликта на Украине, считает политолог и автор канала «Политджостик» Марат Баширов. Такое мнение он высказал в эфире радио «Комсомольская правда», комментируя последний разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Очевидно, был разговор господина Макрона с президентом Байденом, после этого, очевидно, Макрон позвонил Шольцу, Шольц перезвонил нашему президенту и Макрон анонсировал еще отдельно разговор по возвращении тоже с нашим президентом. То есть явно идет зондирование», – сказал политолог.

Баширов отметил, что Москва придерживается прежней позиции по украинскому вопросу и переговорам по урегулированию, но добавила условие по вывозу российского зерна с Украины. По мнению эксперта, Россия и Запад обсуждает комплекс кейсов, в том числе поставки вооружения Киева и позицию Москвы в отношении энергетических объектов. Как полагает Баширов, канцлер ФРГ понимает, что в случае наплыва украинских беженцев в Европу поток пойдет прежде всего через Польшу в Германию, где существуют проблемы с энергетикой.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 2 декабря, Путин провел телефонные переговоры с Шольцем. Беседа политиков состоялась по инициативе Берлина и длилась час.