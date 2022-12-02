Политолог Бышок допустил переговоры Путина и Байдена по украинскому конфликту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат политических наук Станислав Бышок рассказал, что в последнее время Россия, Украина и США стали отмечать стремление к переговорам по завершению спецоперации.

- Сейчас и Москва, и Киев, и Вашингтон говорят, что они, с одной стороны, убеждены в правильности своих целей и необходимости их достижения, а, с другой стороны, говорят, что в принципе поговорить тоже можно. Это такая дипломатическая игра, если можно использовать термин игра для ситуации, когда погибают люди. Но это заметно в последние недели, - сказал политолог в беседе с изданием Lenta.ru.

В частности, эксперт указал, что РФ заявляет, что все цели СВО будут выполнены, украинская сторона говорит о намерении выхода на границы 1991 года, а Штаты выражают готовность поддерживать Киев до тех пор, пока он сможет продолжать боевые действия.

- Давать прогнозы относительно согласия и несогласия Кремля идти на переговоры с Байденом трудно. Но ... открыт канал связи и, я думаю, ни та, ни другая сторона не исключают вопрос переговоров, - подытожил Бышок.

Накануне "Известия" сообщали, что некоторые западные страны не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса. Однако им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу. По его мнению, сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте.