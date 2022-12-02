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НовостиВ мире2 декабря 2022 15:13

Полиция Мадрида снова оцепила территорию вокруг посольства Украины

На днях в диппредставительстве произошел взрыв
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Полиция Мадрида снова оцепила территорию вокруг посольства Украины

Полиция Мадрида снова оцепила территорию вокруг посольства Украины

Фото: REUTERS

Полиция Мадрида снова оцепила территорию вокруг посольства Украины, сообщают испанские СМИ.

«Посольство Украины в Мадриде оцеплено во второй раз», – сказано на сайте телеканала RTVE.

В среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Испании произошел взрыв, в результате инцидента был ранен один человек. По информации Reuters, при взрыве пострадал сотрудник дипломатического представительства, он был госпитализирован в больницу с легкими ранениями.

Напомним, в пятницу, 2 декабря, стало известно, что шесть украинских посольств получили окровавленные посылки с глазами животных. Они поступили в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове и консульство в Брно.

Министр иностранных де Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с учетом всех этих событий есть основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания.