В Минфине РФ предложили заместить запасы долларов россиян золотом Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Запасы долларов, которые есть у граждан России, нужно заместить золотом, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее. Понятно, что это все надо менять на золото, которые мы сами же и производим», – заявил он на совещании у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

По словам замглавы Минфина, реализация золота россиянам увеличилась в десять раз, однако этого все равно мало, поэтому необходимо замещать доллары драгоценным металлом. Как сообщил Моисеев, в Государственной думе сейчас рассматривается законопроект, который предполагает наделение правительства России полномочиями устанавливать порядок покупки и продажи золота банками.

Напомним, 9 марта президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость операции по продаже банками драгметаллов в слитках физлицам с изъятием из хранилищ банков.

Ранее эксперт объяснил причины высокого спроса на золото среди россиян. Отмечалось, что спрос на золотые слитки и монеты в России в первом полугодии 2022 года составил 12 тонн: 6,5 тонны в первом квартале и 5,5 тонны – во втором.