Вадим Серик, бывший боец батальона «Сомали», поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав России Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций пообщался с бывшим бойцом батальона «Сомали» Вадимом Сериком, который выразил благодарность за возвращение Донбасса в состав России.

Бывший боец батальона «Сомали» получил инвалидность в результате минно-осколочного ранения в ДНР в 2015 году.

«Хотел бы вас очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», - сказал Вадим Серик.

Он поделился с президентом своей идей по созданию центров реабилитации для граждан, раненных в результате боевых действий, с соответствующей медицинской и психологической поддержкой, а также помощью в дальнейшем трудоустройстве.

Путин поддержал инициативу военнослужащего и в свою очередь выразил слова «восхищения такими, как вы, сильными людьми, которые не побоялись бороться за себя, за других людей, рискуя своей жизнью и своим здоровьем».

Как сообщал сайт KP.RU, в ходе общения президент России Путин заявил, что люди с физическими ограничениями не должны оставаться наедине со своими проблемами. В ДНР появится реабилитационный центр для тяжелораненых. Кроме того, президент по поводу индексации пенсий инвалидов сказал, что это надо проработать на уровне правительства.