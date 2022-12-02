Эрдоган призвал премьера Британии возобновить усилия по созданию условий для переговоров России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком призвал его возобновить усилия по созданию условий для переговоров между Россией и Украиной.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что скорейшее воссоздание основы для переговоров между Россией и Украиной будет отвечать интересам всех сторон», – сказано на сайте канцелярии турецкого лидера.

В ходе переговоров Эрдоган и Сунак обсудили двусторонние отношения, в частности в сфере военной промышленности и торговли, а также региональные проблемы. Турецкий президент выразил надежду, что в отношениях Анкары и Лондона будут «господствовать здравомыслие и стратегическое видение».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Турции призвал российского лидера Владимира Путина к оживлению переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Анкара считает недопустимым затягивание российско-украинского конфликта, так как оно увеличит риски, отметил Эрдоган.