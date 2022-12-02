Один из участников конференции с Путиным покинул мероприятие из-за обстрелов Донецка ВСУ

Представитель Кремля Песков заявил, что президент РФ Путин будет проинформирован о вынужденном отключении одного из участников Фото: REUTERS

Один из участников видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным экстренно покинул мероприятие ввиду обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины. Во время общения Путина с инвалидами и представителями общественных организаций видно, как он быстро выходит из помещения, не выключив камеру.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что лидер РФ будет проинформирован, что один из участников встречи вынужденно покинул конференцию из-за начавшихся обстрелов Донецка.

Несколько ранее во время конференции бывший боец батальона "Сомали" Вадим Серик выразил благодарность Владимиру Путину за возвращение Донбасса в состав России .

Это не первый инцидент с обстрелом Донецка. 15 ноября 2022 года, по городу были выпущены более десятка крупнокалиберных снарядов и две ракеты HIMARS.

Вместе с тем об успехах российских войск в ДНР сообщал врио региона Денис Пушилин. По его словам, подразделения милиции ДНР стабильно продвигаются по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Общее состояние он назвал стабильным.