Пленные украинские десантники рассказали, что их обучали в Британии

Пленные украинские десантники проходили обучение в Великобритании Фото: REUTERS

Десантники Вооруженных сил Украины проходили обучение в Великобритании. Об этом рассказали сами украинские военные, попавшие в плен к Вооруженным силам России.

«На 20 дней отправили. Программа «лайтовая»: как пехота – двойками-тройками побегать. Вывезли на три дня один раз в лес: нас окружали, мы оборонялись», – сообщили они в беседе с РИА Новости.

По их словам, они сдались в плен после того, как российские военные начали штурмовать опорный пункт.

Ранее сообщалось, что военнослужащие из Специальной авиадесантной службы (САС) Великобритании осуществляли подготовку украинских военных в Киеве и его окрестностях.

Как писал сайт KP.RU, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что Североатлантический альянс направлял на Украину своих военных советников и инструкторов только с целью подтолкнуть Киев к силовому разрешению ситуации в Донбассе и вооруженному конфликту с Россией.