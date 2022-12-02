Пленные украинские десантники рассказали, что их обучали в Британии

Пленные украинские десантники проходили обучение в Великобритании
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Десантники Вооруженных сил Украины проходили обучение в Великобритании. Об этом рассказали сами украинские военные, попавшие в плен к Вооруженным силам России.
«На 20 дней отправили. Программа «лайтовая»: как пехота – двойками-тройками побегать. Вывезли на три дня один раз в лес: нас окружали, мы оборонялись», – сообщили они в беседе с РИА Новости.
По их словам, они сдались в плен после того, как российские военные начали штурмовать опорный пункт.
Ранее сообщалось, что военнослужащие из Специальной авиадесантной службы (САС) Великобритании осуществляли подготовку украинских военных в Киеве и его окрестностях.
Как писал сайт KP.RU, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что Североатлантический альянс направлял на Украину своих военных советников и инструкторов только с целью подтолкнуть Киев к силовому разрешению ситуации в Донбассе и вооруженному конфликту с Россией.