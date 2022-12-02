Проблемы с западной артиллерией парализовали ВСУ Фото: ТАСС

Массовая поломка артиллерии, поставленной Западом Украине, вызвала серьезные проблемы в Вооруженных силах страны. Об этом сообщил американский военный эксперт Питер Сучиу.

В статье для 19FortyFive он написал, что «орудия не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно, поэтому сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки». Другие вооружения повреждаются либо уничтожаются ударами российских войск, добавил он.

Как отметил Сучиу, стволы для гаубиц M777 изготавливали в основном из титана, поскольку он легче стали. Из-за этого перемещение гаубиц упростилось и сократилось время подготовки к стрельбе, однако срок эксплуатации этих вооружений стал меньше. Кроме того, сообщил колумнист, титановые стволы рассчитаны на стрельбу небольшим количеством снарядов, чтобы поддерживать пехоту в локальных столкновениях.

По словам эксперта, около трети из 350 американских, британских и французских гаубиц постоянно выводится из строя и находится на ремонте. Орудия с серьезными повреждениями вывозят на специально оборудованную базу в Польше, рассказал он.

Напомним, ранее в Германии назвали причину выхода из строя гаубиц PzH 2000 в украинских войсках.