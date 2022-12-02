Гендиректор МАГАТЭ сообщил о переговорах по организации встречи с Путиным Фото: ТАСС

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) ведет переговоры с российской стороной об организации встречи генерального директора организации Рафаэля Гросси с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я с нетерпением жду встречи. Я не знаю, когда именно, мы продолжаем переговоры. Конечно, мне нужно будет встретиться с ним снова», – сообщил ТАСС глава МАГАТЭ на международной конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме.

Как писал сайт KP.RU, в октябре президент России и гендиректор МАГАТЭ провели встречу в Москве.

После этого Гросси назвал Путина знающим и уверенным человеком. По словам руководителя международной организации, президент РФ крайне хорошо осведомлен о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Между тем в Совете Федерации России намерены потребовать от Украины прекратить любые атаки Запорожскую АЭС.