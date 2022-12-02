Евросоюз достиг компромисса о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель Фото: REUTERS

Страны Евросоюза достигли договоренности по введению потолка цен на нефть из России. Лимит предлагается установить на уровне 60 долларов за баррель, сообщил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», – рассказал дипломат журналистам.

Напомним, ранее Польша призывала ввести потолок цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Кроме того, Варшава призвала ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти.

Как писал сайт KP.RU, заместитель главы Министерства финансов США Адевале Адейемо сообщил, что западные страны могут достаточно регулярно пересматривать потолок цен на российскую нефть, если сейчас его согласуют на уровне 60 долларов за баррель.