Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 декабря 2022 18:45

В Москве загорелось здание Микояновского мясокомбината

Из здания предприятия вывели 12 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Москве загорелось здание Микояновского мясокомбината

В Москве загорелось здание Микояновского мясокомбината

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар. По информации управления МЧС по Москве, горит крыша здания предприятия.

«В 21:16 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Талалихина, д. 41, стр. 16. По прибытии пожарно-спасательных подразделений по предварительной информации происходит загорание на крыше здания», – сказано на сайте ведомства.

В настоящее время пожарные проводят разведку. Из здания мясокомбината вывели 12 человек, сообщили в московском управлении МЧС.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 28 ноября, в торговом центре «Триумф» в Омске произошел пожар. К борьбе с огнем были привлечены свыше 120 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. По предварительным данным, возгорание началось на первом этаже складского помещения ТЦ.