В Москве загорелось здание Микояновского мясокомбината Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар. По информации управления МЧС по Москве, горит крыша здания предприятия.

«В 21:16 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Талалихина, д. 41, стр. 16. По прибытии пожарно-спасательных подразделений по предварительной информации происходит загорание на крыше здания», – сказано на сайте ведомства.

В настоящее время пожарные проводят разведку. Из здания мясокомбината вывели 12 человек, сообщили в московском управлении МЧС.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 28 ноября, в торговом центре «Триумф» в Омске произошел пожар. К борьбе с огнем были привлечены свыше 120 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. По предварительным данным, возгорание началось на первом этаже складского помещения ТЦ.