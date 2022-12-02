Белый дом объяснил заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине

Белый дом заявил, что слова Байдена о готовности к диалогу с Путиным не означают изменения позиции по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным не означают изменения позиции Вашингтона по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент все время говорит то, что имеет в виду, и это не изменилось. Вы слышали его: он вчера все четко сказал, у него нет намерения говорить с Путиным прямо сейчас. Он постоянно говорил, что лишь президент Зеленский может определить, возможно ли и когда может вестись обсуждение урегулирования и какие для этого должны быть созданы условия», – сказал он на брифинге.

Вместе с тем Кирби отметил, что США не видят готовности украинского лидера к диалогу с Россией. Вашингтон не будет заставлять его садиться за стол переговоров, добавил представитель Белого дома.

Как писал сайт KP.RU, ранее Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным по вопросу завершения спецоперации на Украине.