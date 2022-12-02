Психолог назвала пять пунктов, которые нужно согласовать перед разводом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Клинический психолог Полина Гавердовская назвала пять пунктов, которые обязательно нужно обсудить супругам перед разводом. Эксперт рекомендует поднять вопрос незавершенных совместных проектов и «цифрового этикета».

Недостроенный дом, незавершенный ремонт, дети. Все это скажется на жизни каждого после расставания. Лучше не отмалчиваться, а выбрать день, когда есть

Кроме того, расстающимся парам надо поговорить о незавершенных проектах. Недостроенный дом, недописанный роман, дети. Нужно договориться о том, как изменяются ваши обязательства после расставания. Выбирайте день, когда вы не в ссоре и у вас есть временной и жизненный ресурс на этот разговор. Он не будет приятным, но пройти это нужно. Если же не получается обсудить вдвоем, то стоит пригласить медиатора.

Все разговоры после развода стоит вести уважительно, не переходить на личности, не манипулировать детьми и взрослыми членами семьи.

- Договоритесь о цифровом этикете между вами. Это все сейчас очень активно вошло в нашу жизнь. Как ни странно, многие мелочи делают больно после развода, и чем лучше вы все обсудите, тем легче каждому из вас будет начать новую жизнь, - говорит психолог NEWS.ru.

Речь идет о правилах переписки в мессенджерах и соцсетях. Отписываться друг от друга или нет, менять статус в соцсетях, делать ли официальные заявления для друзей – все это стоит обсудить заранее, чтобы потом не было поводов для упреков.