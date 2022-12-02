Эксперт дал советы, как небанально развлечь детей на зимних каникулах Фото: Артем КИЛЬКИН

Зима – это время, которое ассоциируется со сказками и приключениями. Психолог и преподаватель Московской школы программистов (МШП) Никита Борисов дал советы, как провести зимние каникулы небанально.

Эксперт советует родителям не давать детям время на бесконечные игры в сети. Лучше побольше двигаться и гулять на свежем воздухе. Можно отправиться на ферму и посмотреть северных оленей или альпака.

Массу впечатлений подарит катание на собачьих упряжках или лошадях. А можно устроить полезный отдых, например, соорудить скворечник и отнести его в парк. Птицам насыпать пшено, овсянку или перловую крупу, чтобы они не голодали.

- Расскажите ребенку, что зимой птицам нелегко, и им нужно помогать. Общение с животными позитивно влияет на всех, а в детях развивает эмпатию и коммуникативные навыки, – констатировал психолог в беседе с «Газетой.Ru».

Можно отправиться в лес на поиски следов животных или рассматривать снежинки через лупу – это тренирует мышление. С собой обязательно прихватите термос с чаем, что-то для перекуса.

Интересным развлечением станет зимний квест. Можно спрятать под в укромных местах различные предметы и попросить ребенка их найти.

Еще одна идея – отправиться в ближайшие крупные парки, прихватив с собой морковку, шарфики, шапки, пуговицы, краски. Из этого можно сделать отличного снеговика и устроить с ним фотосессию.

- Можно даже устроить конкурс снеговиков, а победителя наградить вкусным пирожным в кафе. Сем больше участников – тем лучше. Такое приключение не только поспособствует раскрытию творческого потенциала, но и сблизит всю семью, - заключил Борисов.

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