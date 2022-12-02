МЧС: пожар на складе Микояновского мясокомбината в Москве локализован

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализован. Фото: МЧС.

В Москве спасатели локализовали крупный пожар на территории склада Микояновского мясокомбината. Об этом в пятницу 2 декабря сообщает главное управление МЧС России по городу Москве.

Напомним, в пятницу 2 декабря на Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар. Загорелась крыша здания, сообщение в МЧС поступило в 21.16. Пожарные провели разведку и вывели из здания мясокомбината 12 человек.

Когда прибыли подразделения МЧС, горела крыша здания, также огонь полыхал на пятом этаже Общая площадь возгорания была около 300 метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 22:59 пожар был локализован и в 23:04 открытое горение было ликвидировано», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства, добавив, что спасатели занимаются проливкой и разборкой конструкций.

В МЧС уточнили, что информации о пострадавших на пожаре не поступало.