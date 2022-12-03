Москвичам напомнили, как перевозить елку в общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начался сезон елочных базаров и многие доставляют домой новогоднее дерево на общественном транспорте. Москвичам напомнили, как перевозить елку, чтобы не было проблем.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило, что дерево поедет бесплатно в региональном автобусе, если его высота не превышает 120 см.

А вот за более крупного пассажира придется заплатить дополнительно. При этом важно, чтобы высота елки не превышала 180 см, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Стоимость проезда будет зависеть от дальности. К тому же, водитель имеет право отказать пассажиру с негабаритным грузом, если он будет мешать другим.

Поездка в пригородной электричке тоже должна быть по правилам. Дерево в высоту не более 180 см и весом не выше 36 кг, тогда поездка будет бесплатно. А вот за превышение параметров придется заплатить, как за отдельного пассажира.

Как отметили в ведомстве, перед поездкой, нужно хорошо упаковать дерево, чтобы оно никому не мешало.

Билет на автобус для деревца обойдется в 43 руб. - до 25 км. А вот если предстоит более продолжительная поездка, то придется заплатить 86 рублей. Маршрут далее 50 км — 129 рублей.

В электричке стоимость билета зависит от дальности маршрута. До 100 км - 120 руб., свыше - 240 руб, передает РИАМО.

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