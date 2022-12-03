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НовостиОбщество2 декабря 2022 21:32

В Забайкалье рабочий погиб после обрушения породы на руднике

Еще трое рабочих, которые находились в шахте во время обрушения, не пострадали
Мария ПАВЛОВА
В Забайкалье на золотодобывающем руднике погиб рабочий. Фото носит иллюстративный характер.

В Забайкалье на золотодобывающем руднике погиб рабочий. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Забайкальском крае погиб рабочий, который оказался под завалами в результате обрушения породы на золотодобывающем руднике. Тело рабочего обнаружено в пятницу 2 декабря.

«На месте обрушения породы на руднике «Омчак» обнаружено тело погибшего рабочего, оказавшегося под завалами», - пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Обрушение породы произошло а руднике по добыче золота «Омчак» в Балейском районе. В момент ЧП на участке находились четыре человека, трое из них самостоятельно вышли на поверхность, они не пострадали.

Тем временем в Москве спасатели локализовали крупный пожар на территории склада Микояновского мясокомбината. Горела крыша здания, также огонь полыхал на пятом этаже Общая площадь возгорания была около 300 метров.

Ранее в Омске соседка вытащила из горящего дома троих детей своей подруги. Подробности здесь на KP.RU.