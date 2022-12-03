В Госдуме прокомментировали на российского гражданство Эдварда Сноудена Фото: REUTERS

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден стал гражданином России. Он получил российский паспорт, об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

Он также отметил, что у бывшего сотрудника американских спецслужб «все хорошо».

Депутат Государственной Думы Александр Коган в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» прокомментировал новый статус Сноудена. Он отметил, что речь идет о самом информированном человеке планеты.

- Я имею в виду информированных об изнанке так называемого «цивилизованного мира». Принятием им российского гражданства - это очень яркий и однозначный сигнал, - отметил Коган.

Он также отметил, что Эдвард Сноуден далеко не первый известный иностранец, который решил стать российским гражданином. Но тот факт, что он сделал этот шаг именно сейчас, говорит о переломном моменте.

- Очевидно, у человека созрели определенные решения и соображения. У каждого свои мотивы, и Сноуден, вероятно, просто понял, что внутренне готов, - добавил Коган.

Известно, что гражданство России Сноуден приобрел еще в конце сентября, согласно указу российского лидера Владимира Путина. Тогда его адвокат заявлял, что жена экс-сотрудника американских спецслужб тоже будет подавать документы на паспорт РФ, сообщает Пятый канал.

По словам Кучерены, после получения гражданства, эдвард Сноуден намерен жить в Москве, пишет газета "Известия".