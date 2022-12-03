ЛОР-врачи поставили точку в споре об удалении аденоидов у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи уже много лет спорят: нужно удалять аденоиды или нет. В 1960-е годы такие операции проводились чаще, чем сейчас. Родители считали это избавлением от многих проблем. Сейчас отношение к операции изменилось. Врачи-отоларингологи Юрий Талалайко и Ирина Славинская рассказали, в каких случаях операция необходима.

Аденоиды – это не болезнь, а особенность развития организма. Непарные носоглоточные миндалины нужно удалять, когда миндалины воспаляются и здоровье ребенка сильно страдает.

При этом далеко не всегда при гипертрофии аденоидов требуется удаление.

Удалять их стоит только в случае затрудненного носового дыхания, храпа, остановки дыхания во сне, головной боли, рассеянности. Порой может проявляться энурез или даже нарушаться рост лицевого черепа.

Прежде чем решиться на операцию, нужно посетить врача, пройти рутинное обследование. Для него нужна эндоскопия полости носа, рентгенография или КТ носоглотки.

- Иногда из-за аденоидов может пропадать слух. Он страдает в первую очередь, - говорит врач Life.

Проводят операцию сейчас под общим наркозом. Врачи в подмосковном Красногорске избавили юного пациента от аденоидов и вернули ему возможность дышать через нос, сообщает РИАМО.

Тем временем, в России наблюдается увеличение заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Преимущественно распространяется вариант А (H1N1), который в 2009 году вызвал пандемию, а сегодня стал обычным сезонным гриппом, сообщает Rt.

Врачи советуют не забывать про укреплением иммунитета. Закаливание горла препятствует проникновению бактерий и вирусов, в том числе коронавируса. Для закаливания можно рассасывать замороженные соки цитрусовых, передает "360".