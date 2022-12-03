Маск пообещал в ближайшие часы опубликовать документы по скандалу с сыном Байдена

Илон Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с сыном Байдена. Фото: REUTERS

Илон Маск заявил, что опубликует документы по ситуации в социальной сети Twitter из-за скандала с ноутбуком Хантера Байдена.

«То, что на самом деле произошло с историей подавления Twitter истории с Хантером Байденом, будет опубликовано в Twitter в 5 вечера по восточному времени», - написал миллиардер на своей странице в социальной сети.

Пять часов вечера по восточному времени соответствуют часу ночи по московскому времени.

Напомним, сын Джо Байдена забыл в ремонте ноутбук с «тоннами» компромата. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы. Достоянием общественности стали похождения отпрыска президента на Украине.

Ранее на Украине подтвердили, что сын Байдена незаконно получил от компании Burisma 16,5 миллионов долларов.

Как сын Джо Байдена финансировал создание боевых вирусов на Украине, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем The Sun показала видео с голым сыном Байдена с женщинами и наркотиками.