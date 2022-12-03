В "Русфонде"усомнились, что избавиться от магов и целителей можно уголовным преследованием Фото: "КП" Архив

О том, что нужно навести порядок в сфере эзотерики, говорят давно. И вот теперь в Госдуме предложили ввести уголовное наказание для «кашпировских». Предлагается объявить вне закона мошенников, которые прикидываются магами и целителями, ради наживы.

Но эксперты склонны не питать иллюзий, угрозами уголовного преследования проблему засилья магов-целителей не решить.

Эксперт «Русфонда» Светлана Машистова уверена, что проблема гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Целители лечат рак мухоморами, маскируются под врачей, воруют драгоценное время у людей.

Собеседница «Ридуса» отмечает, что проблему нужно решат радикальным способом. Возможно, даже так, как в Советском Союзе. Тогда ведуньи, гадалки отправлялись в лагеря.

- У мусульман были случаи, когда детей возили лечить рак мочой верблюда с отсылкой на Коран. А православные товарищи повезли ребенка со вполне операбельной опухолью в паломничество по монастырям, и закончилось это так же, как с верблюдом, - рассуждает Машистова.

Отрегулировать данную сферу очень непросто и одним запретом ничего не решить.

- Запретить легче всего. А понять, почему это происходит, почему люди идут к шарлатанам и мошенникам, и решить проблему — это куда более сложный процесс, - отметила эксперт.