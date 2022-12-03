Аналитик Фролов назвал риски в случае согласия России на установленный потолок цен на нефть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страны G7 согласовали предельный потолок цен на российскую нефть на уровне в 60 долларов за баррель. Заместитель генерального директора института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о рисках и нюансах в случае, если российские власти согласятся на условия Запада.

Условия предлагаются такие, что Россия, хоть и с ограничениями, но сможет продавать нефть, пользуясь услугами европейских и американских компаний, обеспечивающих морские перевозки.

Кроме того, есть возможность и сохранить доходы, увеличив предложение: в настоящее время объем добычи в России составляет 9,9 млн баррелей в сутки, но есть возможность нарастить добычу до 10,5 млн.

- То есть, теряется сумма на каждом отдельном барреле, но зарабатывается за счет увеличение продаж, - высказался Фролов "360".

Таким образом российская нефть останется на рынке, и даже в большем объеме. Но тут новая опасность – увеличение предложения приведет к падению цен и потенциально может подорвать соглашение ОПЕК+. Скорее всего, именно на такое развитие событий и рассчитывает Запад, считает аналитик.

- К тому же нет гарантий, что завтра эта цена не снизится еще сильнее. Единожды вписавшись в эту историю, потом не отмыться. Для нас со стратегической точки зрения участие в этой системе будет большой ошибкой, - заключил Фролов.

К тому же, соглашаясь на установленный потолок, Россия рискует оказаться в полной зависимости от западных поставщиков услуг по морской перевозке и лишиться стимула развивать собственные аналогичные сервисы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская нефть будет поставлять покупателям строго в соответствии с условиями заключенных контрактов, попытки пересмотреть их в соответствии с "потолком цен" приведут к приостановке поставок.

Тем временем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что цены на нефть наоборот скоро пойдут вверх.

- Затянувшиеся переговоры нервируют рынок, и мы видим новости о том, что стоимость аренды для перевозки российской нефти поднимается. И если они все-таки примут эти санкции, это тоже создаст дополнительные риски для экспорта российской нефти, и цены пойдут вверх, - сказал он Rt.

4 декабря состоится очередное заседание ОПЕК+. По мнению аналитика компании «Финам» Андрея Маслова, решение стран-экспортеров нефти вряд ли кардинально повлияет на ценовой потолок.

- В настоящий момент, российская нефть Urals и так торгуется в диапазоне 50–60 долларов за баррель, а учитывая "скидки", можно говорить о 30–40 долларах за баррель. Поэтому сейчас ценовой потолок вряд ли что-то решит: вероятно, он уже заложен в текущую стоимость российской нефти, - сказал он РИАМО.